صحيفة ألمانية: 30 مليون دولار رواتب شهرية لمرتزقة أردوغان في ليبيا

وكالات:

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين الذين يقاتلون لصالحها في الأراضي الليبية، انطلاقا من أطماع سياسية واقتصادية واضحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تركية، لم تسمها، أن أنقرة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها وأوضحت أن "أنقرة تدفع 30 مليون دولار شهريا للمرتزقة السوريين، بواقع 2000 دولار لكل مقاتل".

وقالت الصحيفة إنه "رغم معاناة تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلقي قطاع السياحة ضربة قوية بسبب فيروس كورونا المستجد، تدفع مبالغ ضخمة للمرتزقة ما يضاعف أزمتها الاقتصادية".

قبل أن تستدرك: "لكن يبدو أن أنقرة ستحصل على هذه المبالغ من أموال الليبيين، حيث ذكرت وثائق مسربة نشرت مؤخرا، أن البنك المركزي الليبي حول أكثر من 160 مليون دولار إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية SSTEK”.

ووفق الصحيفة، فإن تدخل تركيا في ليبيا ليس عملا خيريا إسلاميا، ولا دعما لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسيطر على حكومة الوفاق، ولكن أنقرة تستغلها بنجاح لتحقيق أهدافها وأطماعها.

ولفتت إلى أن "تركيا تتدخل في ليبيا من أجل كسر الحصار المفروض عليها في منطقة البحر المتوسط من قبل مصر واليونان وقبرص، ووضع يدها على جزء من احتياطات الغاز في قاع البحر".

وأضافت: "تمني تركيا النفس بحصول شركاتها على عقود ضخمة بمليارات الدولارات في عمليات إعادة إعمار ليبيا بعد انتصار حلفائها في الحرب الدائرة هناك".