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مقتل وإصابة 14 شخصاً من أفراد الشرطة العسكرية التركية في انفجار شاحنة شمالي البلاد

03:24 م الخميس 09 يوليه 2020
مقتل وإصابة 14 شخصاً من أفراد الشرطة العسكرية التركية في انفجار شاحنة شمالي البلاد

الشرطة التركية

أنقرة-(أ ش أ):

قُتل 3 أشخاص من عناصر الشرطة العسكرية التركية وأصيب 12 آخرين اليوم الخميس إثر انفجار شاحنة تحمل مواد ألعاب نارية شمال غربي البلاد.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن الألعاب النارية والمتفجرات كانت في طريقها إلى محافظة صقاريا التركية لتدميرها هناك إلا أنها انفجرت أثناء إخراجها من الشاحنة.

وأضافت الشبكة أن اثنين من بين قتلى الحادث يتبعون وحدة التخلص من القنابل في الشرطة العسكرية.

ويعاني سائق الشاحنة من جروح خطيرة، فيما أصيب 11 آخرون من الشرطة العسكرية التركية.

الشرطة التركية انفجار تركيا

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