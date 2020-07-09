مقتل وإصابة 14 شخصاً من أفراد الشرطة العسكرية التركية في انفجار شاحنة شمالي البلاد
أنقرة-(أ ش أ):
قُتل 3 أشخاص من عناصر الشرطة العسكرية التركية وأصيب 12 آخرين اليوم الخميس إثر انفجار شاحنة تحمل مواد ألعاب نارية شمال غربي البلاد.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن الألعاب النارية والمتفجرات كانت في طريقها إلى محافظة صقاريا التركية لتدميرها هناك إلا أنها انفجرت أثناء إخراجها من الشاحنة.
وأضافت الشبكة أن اثنين من بين قتلى الحادث يتبعون وحدة التخلص من القنابل في الشرطة العسكرية.
ويعاني سائق الشاحنة من جروح خطيرة، فيما أصيب 11 آخرون من الشرطة العسكرية التركية.
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