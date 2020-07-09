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موسكو: رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

02:16 م الخميس 09 يوليه 2020
موسكو: رصد 8 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصدت 7 انتهاكات للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب (1) وحلب (3) واللاذقية (3)، مشيرًا إلى أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد بدوره انتهاكًا واحدًا في محافظة اللاذقية.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، إحداهما في قرية الدوادية بريف إدلب بإيصال 250 سلة غذائية بوزن 1.215 طن، وتوزيع 250 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.215 طنا في بلدة الصالحية بريف دير الزور.

وأوضح البيان أنه حتى يومنا الحاضر تم تنفيذ 2436 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ حوالي 4 آلاف طن.

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