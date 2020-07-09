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طوكيو تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا بـ224 حالة

08:05 ص الخميس 09 يوليه 2020
طوكيو تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا بـ224 حالة

أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن طوكيو أكدت 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف متزايدة من موجة ثانية للفيروس بعدما أنهت الحكومة حالة طوارئ أواخر مايو.

وكانت اليابان أعلنت تسجيل 207 حالات إصابة بالفيروس أمس الأربعاء ، من بينهم 75 في طوكيو و48 في مقاطعة سايتاما المجاورة.

وسجلت اليابان إجمالا حتى الآن 21125 حالة إصابة بكورونا ، من بينها 712 على متن سفينة سياحية قرب طوكيو في فبراير ، بالإضافة إلى تسجيل 995 حالة وفاة ، وفقا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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