السعودية تسجل 42 وفاة و3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2059 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 3036 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 220 ألفا و144 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3211 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 158 ألفا و50 شخصا.