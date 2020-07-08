بلغت 3 آلاف.. أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 2%

نيويورك- (د ب أ):

زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أمريكا بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بنفس الوقت أمس الثلاثاء ، ليصل عدد الإصابات إلى 3 ملايين، حتى الساعة الواحدة و56 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتجاوزت الزيادة الوطنية في الحالات متوسط الزيادة اليومية وهي 8ر1 بالمئة، خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 398 ألفا و237 حالة، بزيادة 0.1 بالمئة عن نفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 6.2 بالمئة عن رقم الحالات المسجلة في نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1327.

وسجلت ولاية الينوي أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ24 الماضية ، حيث توفي 247 شخصا.