وفاة فلسطيني مسجون منذ 26 عامًا في إسرائيل بعد معاناة مع المرض

غزة- (أ ف ب):

أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير سعدي الغرابلي، الأربعاء، بعد معاناة مع "مرض السرطان وأمراض أخرى"، وبعد قضائه 26 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "استشهد الأسير سعدي الغرابلي من غزة والمعتقل منذ 26 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني مسؤولية وفاة الغرابلي الذي "واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات اعتقاله"، حسبما ورد في البيان.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان وفاة "الأسير الأمني من حماس صباح اليوم الثامن من يوليو في مستشفى كابلان (...) بعد معاناته من أمراض مزمنة".

والغرابلي هو ثاني أسير فلسطيني يقضى منذ بداية العام داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الذي كان قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي وفاة الشاب نور البرغوثي (23 عاما) في سجن النقب لأسباب لم تعرف.

وفي بيانها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الغرابلي محكوم "بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل"، موضحة أنه "تم إدخاله مؤخرا إلى المركز الطبي لخدمة السجن وإلى مستشفى كابلان في الخامس من يوليو (...) ومات في المستشفى من مرضه".

والغرابلي من مواليد العام 1946 ومتزوج وأب لعشرة" أبناء، حسب بيان مصلحة السجون الاسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "الإهمال الطبي المتعمد تسبب باستشهاد 69 أسيرا منذ العام 1967، من أصل 224 أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية".

من جهته، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر في بيان من "استمرار مسلسل الإهمال الطبي في السجون الذي سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى المرضى الذين يتجاوز عددهم 700 أسير".

وطالب أبو بكر في بيان بضرورة "تحرك المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى".

وبحسب المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4700 أسير فلسطيني، بينهم نحو 170 طفلا و41 امرأة.

ويعرف نادي الأسير الفلسطيني عن نفسه بأنه جمعية أهلية محلية إنسانية مستقلة تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.