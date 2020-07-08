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أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة

10:54 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة

أرشيفية

واشنطن- (بي بي سي):

تفيد البيانات الصادرة عن هيئات أمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين.كما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء في الولايات المتحدة نحو 133 ألفا.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلا لحالات إصابة ووفيات تليها البرازيل بأكثر من مليون و600 ألف إصابة ونحو 66 ألف وفاة.

عربيا تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بنحو 3400 بينما تعد السعودية هي الأكير تسجيلا للإصابات بنحو 217 ألفا.

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فيروس كورونا واشنطن الولايات المتحدة

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