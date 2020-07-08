أكثر من ثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بكورونا في الولايات المتحدة
واشنطن- (بي بي سي):
تفيد البيانات الصادرة عن هيئات أمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الثلاثة ملايين.كما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالوباء في الولايات المتحدة نحو 133 ألفا.
وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تسجيلا لحالات إصابة ووفيات تليها البرازيل بأكثر من مليون و600 ألف إصابة ونحو 66 ألف وفاة.
عربيا تتصدر مصر قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بنحو 3400 بينما تعد السعودية هي الأكير تسجيلا للإصابات بنحو 217 ألفا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
77279
عدد المصابين
-
21718
عدد المتعافين
-
3489
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11863130
عدد المصابين
-
6822163
عدد المتعافين
-
544029
عدد الوفيات
إعلان