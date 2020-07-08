تايلاند تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا
بانكوك - (د ب ا):
قالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم المركز المعني بمواجهة فيروس كورونا في تايلاند اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة القول إن الحالتين تعودان لشخصين عادا من الهند، ومتواجدين في الحجر الصحي.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند 3197 حالة.
ويشار إلى أن اليوم الأربعاء هو اليوم الـ44 الذي لا تسجل فيه تايلاند حالات إصابة محلية بفيروس كورونا.
وقد بلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 58 حالة فقط.
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