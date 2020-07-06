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الكويت تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد

05:30 م الإثنين 06 يوليه 2020
الكويت تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد

المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم

الكويت - ( د ب أ )

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةباتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.

وأضاف المزرم في بيان اليوم الاثنين: "توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو الجاري".

كانت الكويت قد اعلنت إعادة فتح بعض المساجد لجميع الصلوات عدا الجمعة في 10 يونيو الماضي بعد إغلاق دام لـ3 أشهر بسبب أزمةفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار فهد العفاسي وقتها قرارا وزاريا يسمح بإعادة فتح المساجدلاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بالعاصمة على أن تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولةالكويت.

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