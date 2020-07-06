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‏اليونان: نطلب نشر الآلاف من حرس الحدود الأوروبي على حددونا مع تركيا

05:32 م الإثنين 06 يوليه 2020
‏اليونان: نطلب نشر الآلاف من حرس الحدود الأوروبي على حددونا مع تركيا

المهاجرين

وكالات:
أكدت السلطات اليونانية، أن تركيا تتجاهل طلب استعادة المهاجرين غير القانونيين.
وأوضحت، حسبما ذكرت فضائية العربية، أنها تطلب نشر الآلاف من حرس الحدود الأوروبي على حدوها مع تركيا.
فيما تمكنت السلطات التركية اليوم، من ضبط 42 طالب لجوء، حاولوا الخروج من البلاد بطرق غير قانونية، في ولاية إزمير غربي البلاد.
وتمكنت قوات الأمن التركي في قضاء (مندريس) تمكنت من التوصل إلى معلومات تفيد باستعداد طالبي لجوء للإبحار عبر زوارق مطاطية، إلى الجزر اليونانية.
وأوضحت أنه عقب إجراء عمليات التفتيش في المنطقة، ضبطت 42 طالب لجوء، 36 منهم يحملون جنسية الكونغو و4 من جمهورية إفريقيا الوسطى و2 من أفغانستان.
وقامت القوات الأمنية بتسليم طالبي اللجوء لإدارة الهجرة بالولاية، التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المهاجرين اليونان حرس الحدود الأوروبي تركيا

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