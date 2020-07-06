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ليتوانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1841 حالة

01:07 م الإثنين 06 يوليه 2020
ليتوانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1841 حالة

علم دولة ليتوانيا

ليتوانيا - أ ش أ

أعلنت السلطات الليتوانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 1841 حالة.

وذكر موقع الحكومة الليتوانية الإلكتروني المخصص لمكافحة "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه تم تسجيل خمس حالات بفيروس كورونا المستجد خلال يوم، وتماثل للشفاء منذ بداية انتشار الوباء 1547 شخصا وتوفي 79 شخصا.

ووفقا للمعطيات، تم إجراء 1149 فحصا مخبريا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي عدد الفحوصات إلى 443 ألفا و391 اختبارا.

وجرى فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم 16 مارس الماضي، وقررت الحكومة إلغائه في 17 يونيو الماضي، مع الحفاظ على حالة الطوارئ المعلنة على مستوى الدولة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

Asha
ليتوانيا فيروس كورونا السلطات الليتوانية

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