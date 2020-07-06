الصين : أمريكا لديها " دوافع خفية" في بحر الصين الجنوبي

بكين- (د ب ا):

قالت الصين إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "دوافع خفية" وراء نشر حاملتي طائرات في بحر الصين الجنوبي، فيما يعد أحدث استعراض للقوة العسكرية بين الدولتين حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان اليوم الاثنين إن أمريكا تهدف لاستعراض قواتها العسكرية في المياه التي تقول بكين إنها خاصة بها.

وقد قامت سفينتان أمريكيتان بتدريبات في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي، بعدما أنهت بكين تدريبات عسكرية استمرت خمسة أيام بالقرب من جزر بارسيل.

وتزعم أيضا كل من فيتنام وتايوان أحقيتهما في الجزر.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية لشبكة " سي إن إن" إنه هذه تعد المرة الأولى منذ عام 2014 التي تقوم فيها سفن أمريكية بتدريبات في بحر الصين الجنوبي.

وترسل أمريكا على فترات سفن بحرية للمياه التي تزعم الصين أنها خاصة بها في إطار مناورات" حرية الملاحة" مما يثير انتقادات بكين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوترات بين بكين وواشنطن، حيث هناك خلافات بين الدولتين بشأن التجارة وتفشي فيروس كورونا والحكم الذاتي لهونج كونج وأمور أخرى.