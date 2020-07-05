العراق: تسجيل 2125 إصابة بكورونا وشفاء 1940 مصاباً

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2125 إصابة بكورونا، مؤكدة شفاء 1940 مصاباً من الفيروس.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، أن "مجموع الإصابات 60479، وحالات الشفاء: 33017، والوفيات: 2473".