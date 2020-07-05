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إيران تسجل 163 وفاة و2560 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

02:31 م الأحد 05 يوليه 2020
إيران تسجل 163 وفاة و2560 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 11 ألفا و 571 حالة، بعد تسجيل 163 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 240 ألفا، بعد تسجيل 2560 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3168 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز المئتي ألف، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا وفيات كورونا

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