الكويت تسجل 3 وفيات و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 368 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إنه تم تسجيل 638 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 49 ألفا و941 حالة.
ولفت إلى أن 157 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 520 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 40 ألفا و463 حالة .
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