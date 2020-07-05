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السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 9689 .. ووفاة 3 حالات إضافية

05:17 ص الأحد 05 يوليه 2020
السودان: 39 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 9689 .. ووفاة 3 حالات إضافية

39 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، فيما تم شفاء 32 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 7 إصابات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 157 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 9 آلاف و689 حالة، بينها 607 وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 4 ألاف و656 شخصا.

وشددت (الصحة السودانية) على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا المحتوى من

Asha
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