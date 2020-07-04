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روسيا تنفي وجود مفاوضات حول مشاركتها في قمة مجموعة السبع

05:20 م السبت 04 يوليه 2020
روسيا تنفي وجود مفاوضات حول مشاركتها في قمة مجموعة السبع

وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

موسكو - (د ب أ)

ذكر نائب وزير الدفاع الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، أنه ليس هناك أي مفاوضات ملموسة بشأن مشاركة روسية في قمة مجموعة السبع الكبرى "جي.7" التي تعقد في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف الوزير في موسكو "لم ولا نجري مفاوضات من هذا النوع".

تأتي تلك التصريحات بعد أن ذكر جون سوليفان، السفير الأمريكي لدى روسيا في مقابلة بأن الإدارة في واشنطن تجري بالفعل محادثات مع وزارة الخارجية الروسية حول القضية.

ويضغط الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الذي يستضيف قمة (جي.7) هذا العام لمحاولة ضم دول أخرى في القمة، مركزا بشكل خاص على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد تساءل الشهر الماضي عما إذا كانت "جي 7" المكونة من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا تمثل "بشكل سليم" ما يحدث في العالم" واصفا المجموعة بأنها "مجموعة من الدول التي عفا عليها الزمن"

سيرجي ريابكوف روسيا وزارة الدفاع الروسية

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