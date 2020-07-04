العراق: تسجيل 2334 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1477 حالة
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 58354 حالة.
وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "السومرية" نيوز"، أنه تم فحص 9516 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 589377.
وأضافت "الصحة العراقية" أنه تم تسجيل 1477 حالة شفاء من الفيروس، بإجمالي 31077 حالة، فيما سجلت 106 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"؛ لترتفع أعداد الوفيات في البلاد إلى 2368 حالة.
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