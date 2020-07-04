روسيا تسجل 6632 إصابة جديدة بـكورونا و168 وفاة خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 6632 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 674515 حالة.

وذكر المقر - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - أنه "خلال آخر 24 ساعة تم تأكيد 6632 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 84 إقليما، في المقابل، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 446879؛ بعد تسجيل تعافي 8986 شخصا خلال 24 ساعة".

وأشار إلى وفاة 168 مريضا بالوباء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 10027.