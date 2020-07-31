الصين تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تزايد التفشي في شينجيانج
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهو أعلى رقم يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ومن بين الحالات الجديدة، يوجد 123 حالة انتقلت فيها الاصابة محليا .
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أنه تم الإبلاغ عن 112 حالة جديدة في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب البلاد، حيث استمر تدهور تفشي المرض في وقت سابق من الشهر الجاري على الرغم من التوقعات الرسمية بأنها ستتباطأ.
وفي وقت سابق من يوليو، تسبب عودة كوفيد-19 إلى شينجيانج في وضع أورومتشي عاصمة الإقليم، مركز تفشي المرض، تحت حظر "زمن الحرب" مجددا، مع وقف الرحلات الجوية وتوقف تشغيل وسائل النقل العام كما صدرت أوامر بإجراء فحوصات على نطاق واسع.
وقبل هذا الأسبوع، لم تسجل الصين أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا منذ 12 أبريل.
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