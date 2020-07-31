أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الصين تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تزايد التفشي في شينجيانج

05:48 ص الجمعة 31 يوليه 2020
الصين تسجل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تزايد التفشي في شينجيانج

الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهو أعلى رقم يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن بين الحالات الجديدة، يوجد 123 حالة انتقلت فيها الاصابة محليا .

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية أنه تم الإبلاغ عن 112 حالة جديدة في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب البلاد، حيث استمر تدهور تفشي المرض في وقت سابق من الشهر الجاري على الرغم من التوقعات الرسمية بأنها ستتباطأ.

وفي وقت سابق من يوليو، تسبب عودة كوفيد-19 إلى شينجيانج في وضع أورومتشي عاصمة الإقليم، مركز تفشي المرض، تحت حظر "زمن الحرب" مجددا، مع وقف الرحلات الجوية وتوقف تشغيل وسائل النقل العام كما صدرت أوامر بإجراء فحوصات على نطاق واسع.

وقبل هذا الأسبوع، لم تسجل الصين أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا منذ 12 أبريل.

الصين فيروس كورونا

الخبر التالى:

المسلمون في الصين يحتفلون بعيد الأضحى وسط تدابير مشددة لمكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17130295

    عدد المصابين

  • 10003911

    عدد المتعافين

  • 669160

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان