عريقات يلتقي القنصل العام السويدي ورئيس بعثة ألمانيا
رام الله - أ ش أ
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، القنصل العام السويدي جيسكا اولسون، ورئيس بعثة ألمانيا في فلسطين كريستيان جلاس، كل على حدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن اللقاءين تناولا، الأوضاع الراهنة وتم التأكيد على رفض الضم والاستيطان، كما جرى التأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
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