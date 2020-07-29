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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 150 ألف حالة

10:50 م الأربعاء 29 يوليه 2020
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 150 ألف حالة

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

توفي 150 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز اليوم الأربعاء.

وأوضحت حصيلة الجامعة أنه تم تسجيل نحو 4.4 مليون حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تسجل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة كل يوم، فضلا عن تسجيل أكثر من 1000 على مدار 24 ساعة.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في السيطرة على الإصابات والوفيات، إلا أنها تعرضت لانتشار جديد للفيروس منذ منتصف الشهر الماضي.

ويتركز الانتشار الأخير إلى حد كبير في الولايات الجنوبية والجنوبية الغربية، الأمر الذي بدأ يعوق التعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن الوباء.

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