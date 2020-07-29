بايدن: سأختار من يخوض الانتخابات إلى جانبى لمنصب النائب الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

مع انتشار التكهنات حول هوية نائب المرشح لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، قال المرشح الديمقراطي المفترض إنه سيختار من سيخوض الانتخابات على تذكرته فى منصب نائب الرئيس فى الأسبوع المقبل.

وقال بايدن خلال فعالية انتخابية اليوم الثلاثاء "سيكون لدي شخصية في الأسبوع الأول من أغسطس وسأبلغكم عندما أفعل".

وتعهد بايدن، وهو نفسه نائب الرئيس السابق لباراك أوباما، خلال الانتخابات التمهيدية الديموقراطية، باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.

وهناك عدد من الشخصيات اللائي رشحتهن الحملة كنائبة للرئيس إلى جانب بايدن، ومن بينهن كامالا هاريس وإليزابيث وارن، وهما من أعضاء مجلس الشيوخ وكانتا تتنافسان ضد بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. كما ضمت قائمة المرشحات تامي داكويرث، وهي أيضا عضوة بمجلس الشيوخ ومن المحاربين القدامى.

ومن المرشحات أيضا سوزان رايس، مستشارة سابقة للأمن القومي وسفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد أوباما.