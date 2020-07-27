نتنياهو يصل مقر وزارة الدفاع.. ويؤكد: مستعدون لجميع السيناريوهات

(وكالات):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل مشاوراته الأمنية وسط حال من الاستنفار في صفوف القوات الإسرائيلية، ووصل إلى مقر وزارة الدفاع لجمع مجلس وزرائه الأمني المصغر، لبحث الحادث الذي شهدته الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.

ومنذ ساعات قليلة، قال نتنياهو - في كلمة له بالكنيست - "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية.. وعندما أقول (نحن) أعني أنا شخصيا ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع.. كلنا معا".

وأضاف: "سياستنا واضحة.. ولن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا.. وقد حددت هذه السياسة قبل سنوات ونتمسك بها بشكل متسق".. محملا لبنان وحزب الله مسؤولية أي اعتداء ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات.. "ونحن نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل - قرب حدودنا وبعيدا عنها".

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو دعا لعقد اجتماع أمني طارئ في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب على خلفية هذه التطورات