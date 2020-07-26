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بريطانيا تتوقف مؤقتًا عن الإبلاغ عن وفيات كورونا لمراجعة أسلوب الإحصاء

10:56 م الأحد 26 يوليه 2020
بريطانيا تتوقف مؤقتًا عن الإبلاغ عن وفيات كورونا لمراجعة أسلوب الإحصاء

فيروس كورورنا في بريطانيا

لندن - (د ب أ)


أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، أنها ستتوقف مؤقتا عن الإبلاغ عن عدد الوفيات بفيروس كورونا، لمراجعة كيفية إحصاء تلك الأعداد.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي، إن عدد الوفيات في إنجلترا كانت تحسب على أنها نتيجة للفيروس إذا كان الشخص المتوفى لديه المرض في أي وقت، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد .

وأضافت الوكالة أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ستسجل فقط الوفيات باعتبار أنها متعلقة بالفيروس إذا كان لديهما اختبار إيجابي في غضون 28 يومًا.

وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا،في المملكة المتحدة حتى مساء اليوم الأحد، 45752 وفاة.

بريطانيا لندن فيروس كورونا إنجلترا

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