أوكرانيا والقوات الانفصالية تستعدان لوقف إطلاق نار "كامل وشامل" منتصف الليل

أوكرانيا - (أ ش أ)

بدأت القوات الأوكرانية والانفصالية في منطقة شرقي أوكرانيا، الاستعداد لوقف إطلاق نار وصف بـ"الكامل والشامل" والمقرر أن يبدأ في منتصف الليل.

وقال زعماء الانفضاليين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إنهم أصدروا تعليمات لقواتهم بشأن وقف إطلاق النار وأصدروا مرسومًا يحظر استخدام الأسلحة.

كما أعلن جيش أوكرانيا أن قواته "بدأت الاستعدادات" من أجل وقف إطلاق النار.

وصرح مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه في حال تم تأييد الخطوة، فإن من شأنها "أن تمهد الطريق لتنفيذ بنود أخرى" لاتفاق مينسك للسلام.

تجدر الإشارة إلى أن خطة مينسك للسلام، الذي أبرم في عام 2015 بوساطة من فرنسا وألمانيا، تهدف إلى حل النزاع القائم بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا الذي اندلع في عام 2014 بعد ضم روسيا لشبة جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين وهو النزاع الذي أسفر آنذاك عن مقتل أكثر من 14 ألف شخصًا.