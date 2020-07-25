إصابات كورونا بالعالم تصل إلى 15.7 مليون والوفيات تقترب من 640 ألفا
عواصم العالم - (د ب أ)
وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم إلى 15738013 حالة، حتى الساعة السابعة و19 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 639 ألفا و704 حالات.
كورونا.. لحظة بلحظة
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كورونا فى العالم
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