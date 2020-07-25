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إصابات كورونا بالعالم تصل إلى 15.7 مليون والوفيات تقترب من 640 ألفا

01:01 م السبت 25 يوليه 2020
إصابات كورونا بالعالم تصل إلى 15.7 مليون والوفيات تقترب من 640 ألفا

فيروس كورونا

عواصم العالم - (د ب أ)

وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم إلى 15738013 حالة، حتى الساعة السابعة و19 دقيقة، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 639 ألفا و704 حالات.

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  • 4518

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كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

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