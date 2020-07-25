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أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا و1130 حالة وفاة

11:09 ص السبت 25 يوليه 2020
أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا و1130 حالة وفاة

أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 73 ألفا و715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و1130 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، عن الجامعة قولها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 4 ملايين و112 ألفا و531 حالة إصابة و145 ألفا و546 حالة وفاة على الأقل.

وأوضحت أن نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا، الولايات الثلاثة الأكثر تضررًا جراء الفيروس، سجلت أكثر من 400 ألف حالة، فيما سجلت ولاية تكساس ما يزيد على 380 ألف حالة وولاية نيوجيرسي سجلت أكثر من 178 ألف حالة.

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