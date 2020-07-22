واشنطن: نعمل على منع طهران من حيازة السلاح
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن واشنطن تعمل على منع طهران من حيازة السلاح، وتواصل الضغط على حزب الله بالتوازي مع دعم لبنان.
وأضافت جريفيث، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، "يجب منع إيران من حيازة الأسلحة"، مشيرة إلى أن واشنطن معنية بمنع طهران من تطوير وحيازة أي سلاح نووي أو باليستي.
يُشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد شدد أمس الثلاثاء، على أن أميركا لن تسمح برفع حظر السلاح عن إيران.
وقال بومبيو، أثناء زيارة إلى بريطانيا، "إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمديد حظر السلاح على إيران".
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