آبي أحمد يشكر السيسي وحمدوك بعد القمة الأفريقية: توصلنا لتفاهم مشترك

كتبت- رنا أسامة:

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اجتماع القمة الأفريقية المُصغّرة التي عُقدت أمس الثلاثاء حول سد النهضة بـ"المُثمر"، مُعربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك على التفاهم المشترك لاستمرار المفاوضات حول قواعد ملء خزان السد.

وغرّد آبي أحمد على حسابه الرسمي عبر تويتر بالإنجليزية: "اجتماع مثمر حول مشروع سد النهضة الذي نظمه رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في إطار المساعي؛ لتقوية الحلول بين الدول الأفريقية للمشاكل التي تواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: "أعبر عن تقديري لشقيقي عبدالله حمدوك وعبدالفتاح السيسي على التفاهم المشترك الذي توصلنا حول مواصلة النقاشات التقنية بشأن الملء".

Fruitful meeting on the #GERD facilitated by @CyrilRamaphosa in the endeavors to strengthen African Solutions to African Problems. I appreciate my brothers @SudanPMHamdok & @AlsisiOfficial for common understanding reached on continuing technical discussions on filling. pic.twitter.com/tgcnSj8HYq