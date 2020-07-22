مقتل 3 من كبار مسئولي الأمن الأفغاني إثر انفجار لغم وسط البلاد

كابول- (أ ش أ):

لقي ثلاثة من كبار مسئولي الأمن الأفغاني وأربعة آخرين من قوات الأمن حتفهم جراء حادث انفجار لغم مزروع على جانب الطريق بمحافظة أُرُزجان بوسط البلاد.

وقال متحدث باسم حاكم المحافظة، زرقاي عبادي - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد) عندما اصطدمت مركبة تابعة لقوات الأمن بلغم مزروع على جانب الطريق.

وأضاف عبادي أن الحادث أسفر عن مصرع قائد شرطة مقاطعة خاص أُرُزجان، داد جول، وأيضًا قائد الشرطة المحلية، وقائد قوات الجيش، إلى جانب أربعة من قوات الأمن.

وأشار عبادي إلى أن "مسئولي الأمن كانوا في طريقهم إلى مقر الشرطة وكانوا قد غادروا لتوهم معسكرًا للجيش بالمقاطعة"، موضحًا أن من بين أفراد الأمن الذين قتلوا خلال الانفجار "إثنان من رجال الشرطة وجنديان من الجيش".

فيما لم تعلن حتى الآن أية جهة، بما في ذلك حركة طالبان" الأفغانية، مسئوليتها عن الإنفجار.

وأظهرت البيانات التي جمعتها قناة "طلوع" الأفغانية أن 13 محافظة داخل البلاد قد شهدت أعمال عنف خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي تصفه الحكومة الأفغانية بـ "غير المقبول".