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وزير الخارجية الروسي يشدد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

01:28 م الأربعاء 22 يوليه 2020
وزير الخارجية الروسي يشدد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا

سيرجي لافروف

وكالات:

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

نقلت مصادر إعلامية روسية عن وزارة الخارجية أن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأن البلدين تدرسان تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن ليبيا.

أرجع وزير الخارجية الروسي أساس الأزمة الليبية إلى عدوان حلف الناتو في 2011.

وأوضح لافروف أن موسكو تطالب بإطلاق الحوار الوطني الليبي الشامل بمشاركة جميع الأطراف الليبية في أسرع وقت.

وقال لافروف إنه لا توجد خارطة طريق جزائرية روسية لحل الأزمة الليبية، فيما أشار إلى التوافق بين الجزائر وموسكو على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر برلين.

سيرجي لافروف ليبيا روسيا

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