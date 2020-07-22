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وزير الخارجية الأمريكي: الصين "اشترت" رئيس منظمة الصحة العالمية

01:12 م الأربعاء 22 يوليه 2020
وزير الخارجية الأمريكي: الصين "اشترت" رئيس منظمة الصحة العالمية

مايك بومبيو

لندن-(د ب أ):

نقلت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القول لمشرعين بريطانيين إن الحكومة الصينية "اشترت" رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وذكرت "التايمز" ووسائل إعلام أخرى أن بومبيو قال أمام اجتماع مغلق مع عدد من النواب إن ادعاءه قائم على "أساس استخباراتي صلب "، لكنه لم يذكر أية تفاصيل.

وقد نقلت الصحيفة ما ذكرته عن "مصادر متعددة" حضرت الفعالية التي استضافتها جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة بحثية يمينية، في لندن.

ونقلت صحيفة "تليجراف" عن بومبيو القول أيضا :"لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، ولكن يمكنني أن أخبركم أن هذا يستند إلى أساس استخباراتي صلب ، لقد تم إبرام صفقة ... كانت هناك صفقة لانتخابه (تيدروس) وعندما تأتي اللحظة الحاسمة ، يموت البريطانيون".

وسبق أن انتقد بومبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع جائحة كورونا واتهموها بالتواطؤ مع الصين لإخفاء خطورة الفيروس ومصدره.

إلا أنه لم يسبق أن ادعى أي منهما أن بكين "اشترت" تيدروس.

مايك بومبيو لندن الصين منظمة الصحة العالمية

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