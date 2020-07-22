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أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا وسوريا

10:00 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا وسوريا

الرئيس رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات في ليبيا وسوريا، والخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء، أن أردوغان وميركل تناولا خلال اتصال هاتفي، جرى الثلاثاء، المستجدات الأخيرة في ليبيا وسوريا.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والسياحية.

كما تطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي من الممكن التعاون فيها بخصوص مكافحة فيروس كورونا، لا سيما خلال المرحلة اللاحقة عقب زوال الجائحة.

رجب طيب أردوغان أنقرة سوريا ليبيا

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