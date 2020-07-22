رئيس الوزراء العراقي يواصل زيارته لإيران ويلتقي رئيس البرلمان

طهران- (د ب أ):

يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء زيارته لإيران التي بدأها يوم أمس، والتقى صباح اليوم رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف.

ووفقا للمكتب الإعلامي للكاظمي، فقد جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى تناول مجمل الأوضاع الثنائية والإقليمية وتأثيراتها على العراق وإيران.

وبحث الجانبان سبل الجهود الثنائية في تجاوز الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، والتحديات التي شكلتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن الجهود الثنائية لتجاوزها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

وكان الكاظمي التقى أمس الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الإيراني علي الخامنئي.

وأكد الكاظمي خلال لقاءاته أمس على أن "الشعب العراقي محب وتواق للتعاون الثنائي والمتميز، وفق الخصوصية التي يمتاز بها كل بلد، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وقال في مؤتمر صحفي أمس مع روحاني :"سياستنا مبنية على حسن النية في التعامل مع الجيران، والتفاهم لإخراج المنطقة من أزمة التوترات، والعمل الشامل للوصول إلى حل شامل لكل التحديات".

وأضاف :"علاقتنا الخارجية تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، ولهذا السبب، العراق لن يسمح لأي تهديد للأراضي الإيرانية يكون منطلقاً من أراضيه".