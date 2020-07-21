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وزير إسرائيلي: الضم ليس مطروحًا على جدول الأعمال حاليًا

05:25 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
وزير إسرائيلي: الضم ليس مطروحًا على جدول الأعمال حاليًا

وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي

تل أبيب - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية، ليس مطروحًا في الوقت الراهن على جدول الأعمال، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات جابي أشكينازي، بعد أن توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتقديم خطته للضم، التي لطالما تحدث عنها بشكل علني، في أول يوليو الجاري، لكنه فشل في المضي قدما بها والتزم الصمت من حينها.

وأضاف أشكينازي، في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت "إننا قلنا قبل أول يوليو إن هذا التاريخ ليس مقدسًا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها".

وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي الضفة الغربية فيروس كورونا

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