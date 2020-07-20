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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورنا

07:04 ص الإثنين 20 يوليه 2020
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورنا

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية المتضررة بشدة جراء فيروس كورونا تسجيل 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الاثنين.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن تأثير الإغلاق على ملبورن ثاني أكبر مدينة في أستراليا يجب أن يظهر يوم الأربعاء، أي بعد أسبوعين من بدء الإغلاق المقرر تنفيذه لمدة ستة أسابيع.

وأضاف أن فيكتوريا أجرت أكثر من 1.3مليون فحص لفيروس كورونا في الولاية البالغ عدد سكانها 6.5مليون نسمة، وهو ما يمثل أحد أعلى معدلات الفحوصات في العالم.

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