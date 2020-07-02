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رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أن بلاده وقبرص تواجهان نفس التحديات

05:11 م الخميس 02 يوليه 2020
رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أن بلاده وقبرص تواجهان نفس التحديات

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده وقبرص تواجهان تحديات وطنية واحدة وتحتاجان إلى التحرك على نفس الخط، مع الوضع في الاعتبار القانون الدولي والعلاقات بين الشعبين اليوناني والقبرصي.

كما تطرق ميتسوتاكيس خلال اجتماع عقده مع رئيس حزب التجمع الديمقراطي القبرصي أفيروف نيوفيتو ونقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس إلى الطريقة التي عالج بها البلدان جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته على الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني:" إننا ما زلنا بحاجة إلى التصرف بشكل مسئول لأن الفيروس لا يزال متواجداً".

وشدد الجانبان القبرصي واليوناني على أهمية استئناف اقتصاد البلدين في أقرب وقت.

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