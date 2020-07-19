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الرئيس الجزائري يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

10:29 م الأحد 19 يوليه 2020
الرئيس الجزائري يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في ليبيا

رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في ليبيا، خلال استقباله ستيفاني ويليامس، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، : "إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم السيدة ستيفاني ويليامس، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تقوم بزيارة للجزائر".
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام إنطلاقًا من قرارات مؤتمر برلين.
وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون جدد، خلال اللقاء، موقف الجزائر الثابت الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

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