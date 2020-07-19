ترامب عن قبوله خسارته في الانتخابات: "سأرى ولا أحب الهزائم"

واشنطن - (د ب أ)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد، في مقابلة تم بثها على شبكة فوكس نيوز التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد، قائلاً إنه "سيرى" ما إذا كان سيقبل النتائج إذا خسر انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

قال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لست خاسرًا جيدًا، لا أحب تكبد الهزائم، لا أخسر كثيرًا ولا أحب أن أخسر".

وفي مقابلة تم تسجيلها مسبقًا وتطرقت لموضوعات عدة، قلل ترامب من الطفرة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس، مجددًا زعمه بأن ذلك نتيجة زيادة إجراء الفحوصات والاختبارات.

وقال ترامب إن "العديد من هذه الحالات هم من الشباب الذين سيشفون خلال اليوم، وقادرين على التنفس" وذلك في تحد لحقيقة أن معدل الإصابة الإيجابية قد ازداد هو الآخر.

وذكر ترامب أن أنتوني فوتشي، وهو خبير الأمراض المعدية الرائد في البلاد، والذي حذر من إعادة فتح اقتصادات ومجتمعات الولايات بشكل سريع للغاية، كان "مثيرًا للقلق بعض الشىء".

وأشار الرئيس إلى أن فوتشي "كان مخطئًا" بشأن جوانب الأزمة، بما في ذلك عدم التوصية بارتداء أقنعة الوجه في وقت مبكر، لكنه نفى أن يكون البيت الأبيض يشن حملة ضد الطبيب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن ترامب في المقابلة التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي قوله إن "د. فاوتشي ارتكب بعض الأخطاء"، مضيفا: "لكني تحدثت معه بالأمس مدة طويلة. ولدى علاقة طيبة للغاية مع د. فوتشي".

وبشأن السباق الرئاسي، أصر ترامب على أنه "لن يخسر" أمام المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن، واصفا استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر له بأنه يتخلف عن بايدن بأنها "كاذبة".