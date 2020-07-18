عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا: فوضنا السيسي للدفاع عن ليبيا وأرضها

القاهرة - (أ ش أ):

قال عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا رحيم الجبايلي "فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للاحتلال التركي والدفاع عن ليبيا وأرضها".

وشدد الجبايلي في مقابلة خاصة مع قناة (إكسترا نيوز) مساء اليوم السبت، على أن تدخل القوات التركية الغاشمة على بلادنا تسبب في تهجير العديد من العائلات من الغرب الليبي، مشيرا إلى أن مطامع ليبيا واضحة وهي احتلال المواقع النفطية في الهلال النفطي والسيطرة عليها وتوزيعها لدعم الإرهاب.

ولفت إلى أن الخونة والإخوان في الغرب الليبي وطرابلس، جلبوا الاستعمار التركي وأعادوه إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن هناك خطرا يدخل المنطقة الشرقية وبرقة التي هي جزء أساسي من مصر وإذا دخل الأتراك هذه المنطقة فكأنهم دخلوا مصر.

وتابع أن مجلس النواب الليبي أصدر - في وقت سابق - قرارا في تفويض الجيش المصري بالدخول، مضيفا "جئنا لنؤكد قرار مجلس النواب بشأن إعطاء تفويض للقيادة المصرية في الدخول والدفاع عنا باعتبار أن مصر جزء منا لا يتجزأ، كما أن مصر في النهاية دولة عربية ليس لها مطامع، وهي قلب العروبة النابض.

ووجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على هذه الروح الأخوية الصادقة، قائلا: "مصر دولة شريك لنا وامتداد تاريخي للشعب الليبي".