هونج كونج تضع شروطا لدخولها من دول تسجل إصابات مرتفعة بكورونا
هونج كونج- (د ب أ):
وضعت هونج كونج، اليوم السبت، شروطًا جديدة للمسافرين القادمين إليها من الدول التي تعد عالية الخطورة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما يعني أن الوصول إليها سيحتاج إلى شهادة رسمية لإثبات سلبية اختبار الإصابة بالفيروس.
وجاء الإعلان عن التدابير الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل السبت المقبل بالتوقيت المحلي، بينما تكافح هونج كونج لوقف موجة جديدة من تفشي الإصابات ، حيث يتم تسجيل عشرات الحالات الجديدة يوميا.
وسجلت هونج كونج بشكل إجمالي 1714 إصابة بالفيروس و11 وفاة.
وستؤثر الشروط الجديدة على المسافرين الذين زاروا بنجلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى هونج كونج، وذلك بهدف القضاء على عدد الحالات القادمة من الخارج.
وسيحتاج الذين يدخلون هونج كونج إلى تقديم خطاب أو شهادة باسم مقدم الرعاية الصحية أو المختبر الذي أجرى الاختبار ويظهر النتيجة على أنها سلبية.
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