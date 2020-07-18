أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

هونج كونج تضع شروطا لدخولها من دول تسجل إصابات مرتفعة بكورونا

06:57 ص السبت 18 يوليه 2020
هونج كونج تضع شروطا لدخولها من دول تسجل إصابات مرتفعة بكورونا

أرشيفية

هونج كونج- (د ب أ):
وضعت هونج كونج، اليوم السبت، شروطًا جديدة للمسافرين القادمين إليها من الدول التي تعد عالية الخطورة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما يعني أن الوصول إليها سيحتاج إلى شهادة رسمية لإثبات سلبية اختبار الإصابة بالفيروس.

وجاء الإعلان عن التدابير الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل السبت المقبل بالتوقيت المحلي، بينما تكافح هونج كونج لوقف موجة جديدة من تفشي الإصابات ، حيث يتم تسجيل عشرات الحالات الجديدة يوميا.

وسجلت هونج كونج بشكل إجمالي 1714 إصابة بالفيروس و11 وفاة.

وستؤثر الشروط الجديدة على المسافرين الذين زاروا بنجلاديش والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى هونج كونج، وذلك بهدف القضاء على عدد الحالات القادمة من الخارج.

وسيحتاج الذين يدخلون هونج كونج إلى تقديم خطاب أو شهادة باسم مقدم الرعاية الصحية أو المختبر الذي أجرى الاختبار ويظهر النتيجة على أنها سلبية.

هونج كونج حالات وفاة فيروس كورونا

الخبر التالى:

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة.. والوفيات تتخطى 600 ألف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13921699

    عدد المصابين

  • 7795469

    عدد المتعافين

  • 593072

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان