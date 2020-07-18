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ترودو: كندا تواصل العمل مع الصين للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

01:40 ص السبت 18 يوليه 2020
ترودو: كندا تواصل العمل مع الصين للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

جستن ترودو

أوتاوا- (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إن الحكومة الفيدرالية لا تزال تجري محادثات مع الصين بشأن المضي قدما في التجارب السريرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ تجارب اللقاح الذي طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" مع علماء الحكومة الصينية، على البشر في كندا بعد أن وافقت وزارة الصحة الكندية على ذلك في مايو، لكن قالت السلطات الكندية إن الحكومة الصينية لم تفعل ذلك بعد التوقيع على شحن اللقاح إلى كندا.

وأضاف ترودو للصحفيين "نواصل العمل مع الحكومة الصينية لضمان استمرار هذا العمل بطريقة متواصلة، أن هذا النهج بالذات قد نجح بشكل جيد في الماضي، وقد خلقت هذه الشراكة في الواقع تدابير مهمة ضد الإيبولا منذ عدة سنوات، وبينما نتطلع إلى تطوير لقاح، فإننا نستثمر في العديد من الأساليب المختلفة لمحاولة معرفة من أين سيأتي هذا اللقاح".

وأشار إلى أن بعض كبار الباحثين في العالم يعملون في كندا، بالإضافة إلى تعاون مع شركاء من جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح ضد كورونا لإنهاء الوباء العالمي.​

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