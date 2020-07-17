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طالبان: أمريكا انتهكت اتفاق السلام

09:31 م الجمعة 17 يوليه 2020
طالبان: أمريكا انتهكت اتفاق السلام

القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

زعمت حركة طالبان بأن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان نفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار في ثلاثة أقاليم بأفغانستان.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان ، في تغريدة كتبها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية انتهكت الاتفاق بشن عدة غارات بطائرات بدون طيار في مناطق غير قتالية في أقاليم هلمند وغزني وزابل.

وقال شاهين إن طالبان تدين هذه الهجمات وتعتبرها غير مقبولة.

وتأتي ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار، إذا تم تأكيدها، بعد أعمال عنف غير مسبوقة في أفغانستان تقودها طالبان خلال الأشهر الأخيرة.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق سلام في أواخر شهر فبراير من هذا العام في محاولة لتمهيد الطريق لمحادثات بين الأفغان تهدف إلى إنهاء العنف المستمر.

ومع ذلك، يقول المسؤولون الأفغان إن طالبان لم تكتف بأعمال العنف في البلاد بل وعملت على زيادة هجماتها ضد القوات الأفغانية والمدنيين بعد توقيع اتفاق السلام.

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أفغانستان القوات الأمريكية حركة طالبان

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