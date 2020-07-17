"النواب الليبي" يبحث مع لجنة العمل الدولية تعزيز أوضاع حقوق الإنسان
بنغازي - أ ش أ
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، أهمية ملف حقوق الإنسان وأهمية ملف العدالة الانتقالية والمصالحة ووضع حد للإفلات من العقاب من أجل دعم استقرار البلاد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع أعضاء لجنة العمل الدولية التي تشكلت وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا برئاسة سويسرا وهولندا.
وأكد العقوري -وفقا لبوابة افريقيا الاخبارية- اليوم الجمعة، أهمية ملف حقوق الإنسان وأهمية العمل في هذه الفترة على ملف العدالة الانتقالية والمصالحة ووضع حد للإفلات من العقاب من أجل دعم استقرار البلاد، مضيفا أن هذه الملفات تحظى بأولوية مجلس النواب.
كما أعرب العقوري عن رغبة مجلس النواب في التعاون مع لجنة العمل الدولية لتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، من خلال الدعم الاستشاري وبناء القدرات المتعلقة بملف حقوق الإنسان ونشر الوعي لدى المسؤولين بأهمية هذا الملف.
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