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قائد عمليات الأنبار : القوات أمنت الطريق الدولي بين العراق والسعودية

02:59 م الأربعاء 15 يوليه 2020
قائد عمليات الأنبار : القوات أمنت الطريق الدولي بين العراق والسعودية

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد- (أ ش أ):

أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، اليوم الأربعاء، أن القوات أمنت الطريق الدولي بين العراق والسعودية ، مشيرا إلى تسلم المهام الأمنية في ناحية النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها.

وقال الغنام - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "قيادة عمليات الأنبار وبتوجيه من وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش تكمل انتشار قطعتها العسكرية وتتسلم المهام الأمنية في ناحية النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها وتومن الطريق الدولي بين العراق والسعودية".

وأضاف الغنام، "سنطارد الارهاب بعمق الصحراء ولن نسمح له بالتواجد على أرض العراق".

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