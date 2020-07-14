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المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز الـ304 آلاف

12:09 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يتجاوز الـ304 آلاف

المكسيك

مكسيكو سيتي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4685 إصابة جديدة، و485 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) المكسيكية على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد ارتفع إلى 304 آلاف و435 حالة، وحصيلة الوفيات إلى 35491 حالة.

وسجلت المكسيك أمس 4482 إصابة جديدة و276 وفاة بكورونا.

هذا المحتوى من

Asha
المكسيك فيروس كورونا اصابات كورونا

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