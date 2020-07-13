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السودان: نتفق مع مصر بأن تكون اتفاقية سد النهضة "دولية ملزمة"

10:01 م الإثنين 13 يوليه 2020
السودان: نتفق مع مصر بأن تكون اتفاقية سد النهضة "دولية ملزمة"

ياسر عباس وزير الري في السودان

وكالات

نفى ياسر عباس وزير الري في السودان، وجود تذبذب أو تراجع عن موقف السودان منذ بداية المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، حتى وصولها إلى الاتحاد الأفريقي.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين من الخرطوم، إن موقف السودان ثابت منذ بداية المفاوصات وربما هناك ميل إثيوبي نحو موقفنا في مفاوضات سد النهضة.

وتابع أن هناك تقارب محدود في بعض النقاط الفنية أما كيفية ملء سد النهضة لا يزال عالقًا.

وأشار إلى أن الطرح السوداني كان متوافقًا مع الجانب المصري بأن تكون اتفاقية سد النهضة "دولية ملزمة"، وأنهم اتفقوا على أن يصدر الوسيط في المفاوضات قرارًا ملزمًا ونهائيًا لكل الأطراف لحل النزاع.

وزير الري في ‏السودان ياسر عباس سد النهضة الاتحاد الأفريقي

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