الحكومة التونسية تعلن عن إصلاحات ضمن خطة إنعاش اقتصادي

تونس - (د ب أ)

أعلنت وزيرة المشاريع الكبرى في الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، عن إصلاحات مرتقبة ستشمل خمس مؤسسات عمومية من بينها شركة الخطوط الجوية، الناقلة الوطنية، ضمن خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزيرة لبنى الجريبي، في مؤتمر صحفي، أن إصلاحات إعادة الهيكلة ستشمل شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ وشركة الشحن والترصيف، إلى جانب شركتين أخريين سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق.

وتعثرت خطط إصلاح الناقلة الوطنية التي تواجه صعوبات، منذ 2011 بسبب خلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسريح الآلاف من العمال الزائدين عن حاجة الشركة.

وتخلت الحكومة في وقت سابق عن مدير الشركة الياس المنكبي في خطوة "لحوكمة إدارة المنشأة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي.

واصلاح كبرى المؤسسات العمومية سيكون من بين حزمة من الإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها الوزيرة لبنى الجريبي اليوم ضمن خطة انعاش للاقتصاد تستمر على مدى تسعة أشهر حتى مارس 2021.

وتتضمن الإجراءات ضخ سيولة مالية لإصلاح وتمويل المؤسسات المتضررة من آثار وباء كورونا، وإصلاح الإدارة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ومساعدات ذات طابع اجتماعي.

وتوقع وزير المالية نزار يعيش اليوم أن يبلغ العجز التجاري لعام 2020 نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت النسبة مقدرة في حدود 3%.

وقال يعيش إن قانون المالية لعام 2020 اعتمد بداية نسبة نمو متوقعة في حدود 7ر2% بينما تقدر النسبة حاليا بانكماش في حدود 5ر6 %.

ويلف الغموض مستقبل الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ بعد إعلان حزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في الائتلاف الحكومي، نيته بدء مشاورات سياسية جديدة لتكوين حكومة أخرى بديلة.